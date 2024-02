Permaculture en pratique potager et aromatiques La Ferme des Ruats Bussières, samedi 15 juin 2024.

Permaculture en pratique potager et aromatiques La Ferme des Ruats Bussières Yonne

Ce stage vous permettra d’acquérir les bases de la culture de légumes, de fleurs comestibles et d’aromatiques pour améliorer votre autonomie alimentaire et diversifier votre jardin potager et vos recettes.

Avoir réalisé un premier stage d’initiation à la permaculture est conseillé mais n’est pas obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16

La Ferme des Ruats Ferme des Ruats

Bussières 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

