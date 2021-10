Lisieux Cinéma le Majestic Calvados, Lisieux Permaculture en France Cinéma le Majestic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Cinéma le Majestic, le vendredi 8 octobre à 20:30

**Avant Première** Synopis : Qu’est-ce que la permaculture ? Un nouveau mot tendance apparu dernièrement, une mode, une technique, un métier, une ramification du bio, un courant de pensée ? Au milieu de ce questionnement écologique qui nous interpelle aujourd’hui plus que jamais, finalement, personne ne le sait vraiment. Pourtant, derrière ce mot, se cache un inépuisable chapeau rempli de merveilles, toutes d’une beauté qui pourrait être qualifiée de naturellement simples. Ce documentaire vous emmènera à la rencontre d’une famille qui pratique au quotidien la permaculture et vous fera découvrir, au travers de leur témoignage et d’images des quatre saisons, comment aujourd’hui la permaculture est bien plus que ce que l’on pourrait imaginer. Un véritable art de vivre pour demain.

5,60 €

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:00:00

