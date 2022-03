Permaculture dans le jardin familial : Perm’Art et Culture au service de la biodiversité Les jardins de la créativité Saint-Benoît Catégories d’évènement: Saint-Benoît

Vienne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Tout se jardine y compris la créativité : Dans leur jardin familial Sylvie et Benoit Lhuillier mettent en pratique les principes de la permaculture depuis 2019 afin de préserver la biodiversité et pour créer divers espaces de créativité où l’Art s’invite… À partir de leur expérience de jardinier, de permaculteur et d’enseignants, ils proposent des visites guidées tout public, des ateliers enfants-parents et des visites scolaires le vendredi.

Entrée libre et inscription gratuite pour ateliers enfants parents et visites scolaires

Découverte de la permaculture au service de la biodiversité dans un jardin familial : Perm’ Art et Culture. Les jardins de la créativité 45 rue de l’Ermitage 86280 Saint Benoit Saint-Benoît Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00

