Permaclub – w/ Esther, Jacky Jeane, Ghetto 25, Tim Karbon Le Chapiteau, 25 mars 2022, Marseille.

Le Chapiteau, le vendredi 25 mars à 20:00

C’est un bric-à-brac, un méli-melo, un melting-pot, que dis-je, c’est un cafoutche ! Vous l’aurez compris, la team Permadanse débarque avec une proposition artistique aussi poussée que l’herbe sur les terrains de pétanque du Chap en plein confinement ! Une soirée qui promet découvertes et expérimentations artistiques, alors ouvrez bien vos écoutilles et vos pupilles : il n’y aura de répit pour aucune d’entre elles. PERMADANSE : “Nous développons autour de la musique électronique et la danse : des événements, des performances, des pièces chorégraphiques, des podcasts et des contenus audiovisuels. Notre objectif est de donner une nouvelle impulsion artistique en fusionnant deux univers complémentaires que sont la musique et la danse. Nous souhaitons amener le public à cultiver la danse en permanence, en investissant plusieurs moyens d’expressions : physiques et temporaires dans les clubs et lieux culturels, digitaux et continus, à la radio et en podcast.” LINE UP : ESTHER Esther est une artiste émergente aux rythmiques détrempées. C’est à travers son label DOUM records qu’elle s’exprime pour la première fois en y livrant l’ep « Movement for the Death of the Kitten» (2019) étayé de deux clips vidéos libertaires et suffocants qui viendront nourrir son premier live. Entre musique club et musique à l’image, Esther joue des sous genre, tordant les lignes séparatrices de l’exercice de style. Construction symphonique, breakbeat sauvage, elle présente un nouveau live vivace, mêlant bass music, techno et electronica. Moyenne 140 BPM : posture guerrière et résilience tenace. Son premier album est prévu pour 2022, on l’attend avec impatience ! [https://soundcloud.com/esther-impulse](https://soundcloud.com/esther-impulse) JACKY JEANE Influencée par les personnalités musicales qu’elle a croisé sur les dancefloors parisiens et madrilènes, Jacky Jeane, c’est un groove électronique allié à un travail des rythmes. Elle propose une sélection contagieuse aux accents downtempo, breaks, tribal, bass music et techno. [https://m.soundcloud.com/jackyjeane](https://m.soundcloud.com/jackyjeane) GHETTO 25 Ghetto 25 est la connexion punk entre deux mystérieux artistes français dans le seul but de faire des morceaux pas très intelligents pour des gens tout aussi peu intelligents. Footwork, hard twerk et champion league sont leurs seuls objectifs pour les saisons à venir ! [https://soundcloud.com/ghetto25rpz](https://soundcloud.com/ghetto25rpz) TIM KARBON Timothé Defives AKA Tim Karbon est un producteur / DJ / multi-instrumentiste et artiste sonore officiant à Montreuil. Batteur et vocaliste au sein du groupe de rock expérimental TNHCH ainsi que membre du quatuor de producteurs et instrumentistes MAÂT, il explore les multiples métissages de la musique électronique, notamment celui qui fait se rencontrer sonorités africaines traditionnelles et bass music. La musique de Tim Karbon est caractérisée par un mélange de polyrythmie et de motifs mélodiques minimalistes. Un des aspects les plus marquants de sa musique est la façon dont il use de sa voix comme d’un instrument samplé. Son approche de la production mêle la recherche d’un sound design psychédélique à la conception de rythmiques asymétriques, souvent agrémentées de percussions enregistrées par ses soins. [https://soundcloud.com/timkarbon](https://soundcloud.com/timkarbon) 20h00 : Ouverture des portes 21h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/5aa4ckrw](https://tinyurl.com/5aa4ckrw) AVANT 22H : 6e + frais de loc APRES 22H : 11e + frais de loc SUR PLACE : 13e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 7e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — PASS VACCINAL OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans. ⚠️ On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 6,59€ en pré-vente / 13€ sur place

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T04:00:00