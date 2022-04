Permaclub – w/ Arabian Panther, Fatal Walima, Shefox, Dj Reïne / Ensemble Kinêtikos et Baexs L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Permaclub – w/ Arabian Panther, Fatal Walima, Shefox, Dj Reïne / Ensemble Kinêtikos et Baexs L’Alimentation Générale, 22 avril 2022, Paris. Le collectif marseillais Permadanse investit à nouveau L’Alimentation Générale et propose un format en deux parties mêlant performance live et clubbing de 20h à 5h.

Date et horaire exacts : Le vendredi 22 avril 2022

de 20h00 à 05h00

payant 5€ prévente (valable avant 23h) / 6€ sur place avant 23h / 10€ après : 10 EUR Le collectif marseillais Permadanse investit à nouveau L’Alimentation Générale et propose un format en deux parties mêlant performance live et clubbing de 20h à 5h. Pour le départ Un warm-up concocté par Baexs prenant ses influences dans l’IDM anglaise. Suivi d’un projet live portant le nom « Puisque nous ne sommes pas leur priorité, organisons-nous ». Ici, Dj Reïne sera accompagné des danseurs de la compagnie Ensemble K/i/nêtikos. Grâce à de vrais liens tissés entre musiques et de danse, ces artistes vont explorer les sphères électroniques contestataires par l’ouïe et le toucher. Pour suivre Une programmation club jusqu’au petit matin, avec pour chef.fe.s d’orchestre : Arabian Panther, Fatal Walima & Shefox. Le public se met en mouvement et va s’abandonner au beat. La nuit sera festive et va unir les amoureux•ses de la danse et de la musique. L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-04-22#.YkMfdyEaS-k https://www.facebook.com/events/3208306019496124

