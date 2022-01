Perles rares – Portrait de Caulier médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Perles rares – Portrait de Caulier médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin, 22 janvier 2022, Lille. Perles rares – Portrait de Caulier

médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin, le samedi 22 janvier à 18:00

Buena Vista vidéo club et Pipo Solo vous invitent à découvrir en musique le documentaire sur les habitants du quartier de Caulier. En partenariat avec le centre social Albert Jacquard. Action culturelle proposée dans la cadre des Nuits de la lecture dont le thème 2022 est l’amour.

Entrée libre

Quand une vidéaste et un poète vont à la rencontre des habitants de Caulier médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Adresse 205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille Ville Lille lieuville médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille Departement Nord

médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/