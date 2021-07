Châtellerault Lac de Châtellerault Châtellerault, Vienne Perles et bijoux Lac de Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Perles et bijoux Lac de Châtellerault, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Châtellerault. Perles et bijoux

du mercredi 14 juillet au mercredi 28 juillet à Lac de Châtellerault

Créneaux de 15′ Prendre des vêtements qui peuvent être tachés

Gratuit, sur réservation

Viens te détendre et créer tes bijoux à l’aide de perles Lac de Châtellerault Rue Agnès Sorel 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T11:50:00 2021-07-14T12:05:00;2021-07-14T12:15:00 2021-07-14T12:30:00;2021-07-21T11:50:00 2021-07-21T12:05:00;2021-07-21T12:15:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-28T11:50:00 2021-07-28T12:05:00;2021-07-28T12:15:00 2021-07-28T12:30:00

Détails Catégories d'évènement: Châtellerault, Vienne