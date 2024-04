Perles du musée : les femmes et Saint-Sever musée d’art et d’histoire du cap de Gascogne, Saint-Sever Saint-Sever, samedi 18 mai 2024.

Perles du musée : les femmes et Saint-Sever De petits objets viendront vous souffler des secrets sur le passé féminin de Saint-Sever. Vous ne passerez plus jamais à côté ! Samedi 18 mai, 20h15 musée d’art et d’histoire du cap de Gascogne, Saint-Sever Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:15:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:15:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

De petits objets viendront vous souffler des secrets sur le passé féminin de Saint-Sever. Vous ne passerez plus jamais à côté !

musée d’art et d’histoire du cap de Gascogne, Saint-Sever Général Lamarque Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

©Bibliothèque Nationale de France