Dimanche 28 novembre, 16h00 CROCHE DEDANS * Croche dedans est un groupe de quatre musiciens. Une guitare, un banjo, un accordéon et des voix pour revisiter le répertoire traditionnel des chants marins français, anglais, catalans ou espagnols. https://www.facebook.com/crochededans/ https://crochededans.bandcamp.com/ *

dimanche 28 novembre – 16h00 à 18h00

Heure : 16:00 - 18:00
Lieu PERLE
Adresse 8 rue du Port au Vin, 44000 Nantes
Ville Nantes