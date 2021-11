Nantes PERLE Loire-Atlantique, Nantes LO’JO TRIBAN PERLE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 27 novembre, 20h00 LO’JO TRIBAN * Lo’jo Triban est un groupe de musique originaire d’Angers. Fondé en 1982 par Denis Péan et Richard Bourreau, le groupe mélange des styles musicaux très variés et se voit donc souvent classé dans la « world music ». https://www.facebook.com/lojomusic?fref=ts https://www.instagram.com/lojomusic/ https://www.lojo.org/ *

