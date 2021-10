Genève Plaine de plainpalais Genève PERLA PERLSON & STALAMUERTE Plaine de plainpalais Genève Catégorie d’évènement: Genève

PERLA PERLSON & STALAMUERTE Plaine de plainpalais, 2 octobre 2021, Genève. PERLA PERLSON & STALAMUERTE

Plaine de plainpalais, le samedi 2 octobre à 14:00

### Le TCS fête ses 125 ans et invite des artistes locaux à se produire sur la petite scène d’anniversaire. **Perla Perlson & Stalamuerte se produiront le samedi 2 octobre de 14h à 14h30 sur la plaine de Plainpalais.** [La fiche de l’artistes](https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/geneve/events/125-ans-samedi-octobre-perla-stalamuerte-battle.php) Conditions d’accès : L’entrée est gratuite et ouverte à tout le monde sur présentation du certificat Covid.

Entrée libre

Perla Perlson & Stalamuerte se rencontre pour une battle de danse mémorable sur la scène d’anniversaire du TCS le samedi 2 octobre à Plainpalais. Plaine de plainpalais Plaine de Plainpalais Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Plaine de plainpalais Adresse Plaine de Plainpalais Ville Genève lieuville Plaine de plainpalais Genève