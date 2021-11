Marseille Leda Atomica Musique Bouches-du-Rhône, Marseille Peritel Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Peritel Leda Atomica Musique, 6 novembre 2021, Marseille. Peritel

Leda Atomica Musique, le samedi 6 novembre à 19:00

PERITEL (Post Punk) MARSEILLE Groupe marseillais formé il y peu, peut être dans le monde d’avant mais peu avant le monde d’après. L’histoire d’une bassiste se mettant à la batterie, d’un batteur se mettant à la basse et d’une chanteuse expérimentant le clavier, le tout difficilement définissable mélangeant les influences de chacune et chacun. Chloé Danger : batterie/pad/chant // Cyril Fayard : basse/clavier // Izzy Perrouin : chant/clavier. [https://peritel.bandcamp.com/releases](https://peritel.bandcamp.com/releases) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/)

Participation libre / Adhésion annuelle 3€ / Adhésion 1 soir: 1€

♫POST PUNK♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T19:00:00 2021-11-06T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Leda Atomica Musique Adresse 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Leda Atomica Musique Marseille