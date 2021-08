Périple musical autour du monde avec « Quatuor Avena » Couvent des Dominicains de Haute-Alsace, 19 septembre 2021, Guebwiller.

Couvent des Dominicains de Haute-Alsace, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Quatuor Avena : tour du monde en deux étapes. Avec eux, on refait le tour du monde en migrant à Guebwiller ! On bondit par l’Italie, la Roumanie, l’Argentine, l’Ethiopie dans un grand écart musical… Il fallait s’y attendre : ils sont un voyage à eux seuls – originaires du Japon, de France, d’Italie et d’Afrique du sud – et ne pouvaient que nous amener autour du monde pour un périple musical festif et vitaminé. Né en 2016 à la Hear de Strasbourg, ce quatuor de saxophones rafle des prix nationaux et internationaux partout où il passe. Quand il pose ses étuis à Guebwiller, c’est pour un tour du monde en 80 minutes et en deux étapes : la première au couvent des Dominicains, la seconde au château de la Neuenbourg. Entre pièces originales, commande et arrangements, les musiciens brouillent les pistes, se déplacent et s’expliquent : le monde entier est concentré dans quatre sax.

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 1er septembre 2021 : au guichet (mardi au vendredi, de 14h à 17h), 34 rue des Dominicains – 68500 Guebwiller.

