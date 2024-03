Périple en archipel poétique à L’Ours et la Vieille Grille L’Ours et la Vieille Grille Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Poésie et philosphie : une âme en deux. Discussion entre l’autrice et poétesse Raluca Belandry et le philosophe Maxime Rovere.

Rencontre poétique avec Raluca Belandry, auteure aux Éditions les Défricheurs, et le philosophe Maxime Rovere. « Mais

il faut tout risquer… puisque… ».

Le recueil Puisque fait référence à

cette fin du fameux Fragment 31 de Sappho et se déploie en treize îles

poétiques, chacune abordant des thématiques diverses.

Dans

le cadre de la thématique « La poésie et la philosophie, une âme en

deux », Raluca Belandry et Maxime Rovere dialogueront autour des liens

poésie et philosophie, et liront à deux voix des extraits de ce recueil.



Il sera question d’amitié profonde, de puissance des mots, de quête de langage, d’inspiration et de raison.

L’Ours et la Vieille Grille 9, rue Larrey 75005

Contact : https://www.facebook.com/events/729605779309599/ +33143484295 librairie@loursetlavieillegrille.net

