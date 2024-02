Périple aux jardins de Puychereau Les jardins de Puychereau Ardin, samedi 1 juin 2024.

Le visiteur aura la surprise de trouver, ici ou là en déambulant librement, des créations et sculptures en métal ou en bois. La visite se termine par un échange et une collation avec les propriétaires, seuls jardiniers du domaine. L’accès est gratuit mais une contribution libre sera reversée à une association locale d’aide aux enfants souffrants d’une maladie rare.

Les jardins de Puychereau 46 rue de la Fontaine de Jubert 79160 Ardin Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 77 06 24 55 https://www.facebook.com/veronique.talon.9 Le jardin est composé de plusieurs espaces créés depuis près de 30 ans par les propriétaires actuels et encore plus longtemps par leurs prédécesseurs. Un grand nombre d’espèces végétales se côtoient. Entre les grands arbres, sapins, chênes communs et d’Amérique, peupliers, Séquoia géant, mais aussi les arbustes d’ombres, les fougères, les vivaces et les nombreux rosiers.

