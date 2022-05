Périple

Périple, 7 mai 2022, . Périple

2022-05-07 – 2022-05-07 Musique de Philippe Hurel Sur un texte de Tanguy Viel

Mise en scène Raphaël Haberberg



« Les poèmes qui composent Périple sont nés d’un sentiment, celui qui advient quelquefois, sans prévenir, au coeur des grandes villes, et qui prend la forme d’un ravissement : voilà que l’espace d’un instant, le flot des perceptions se rassemble en une synthèse émotive qui subjugue la sensibilité. Le poème en serait alors l’enregistrement ou plutôt la trace. De capitale en capitale, de Shanghaï à Londres, c’est cette expérience-là, que les japonais appellent “satori”, que ces textes essaient de circonscrire et de scénographier. Puissent-ils à leur tour faire affleurer l’intensité du vécu qui se cache en eux. » Tanguy Viel



En partenariat avec le GMEM — Centre national de création musicale

Mise en scène Raphaël Haberberg



En partenariat avec le GMEM — Centre national de création musicale

