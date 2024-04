Périphéries : Exposition, Dj Sest, Popup organisé par Science Po paris L’Alimentation Générale Paris, dimanche 14 avril 2024.

Le dimanche 14 avril 2024

de 16h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Information pratique : Événement gratuit.

Le 14 avril, Sciences Po Paris vibrera au rythme de la musique électronique à l’Alimentation Générale, avec la Semaine Électronique, une initiative du collectif Soundsystems.

« Dans l’exploration des Périphéries, chaque battement devient une invitation à la liberté et à la connexion. »

Du 11 au 18 avril 2024, Sciences Po Paris vibrera au rythme de la musique électronique avec la Semaine Électronique, une initiative du collectif Soundsystems.

Cet événement a pour objectif de partager la passion des musiques électroniques et leurs valeurs, tout en s’inscrivant dans la volonté de créer des espaces de partage et de réflexion autour de cet art.

Cette année, sous le thème des « Périphéries », Soundy nous convie à une exploration libre de la scène électronique, à la découverte de nouveaux styles et artistes, tout en favorisant les connexions et en élargissant nos horizons. Les périphéries représentent un espace de liberté, et c’est précisément ce que nous souhaitons mettre en avant lors de cette semaine électronique.

Information pratique : Événement gratuit. Sur place une exposition de photo, Dj Sets, créateur.ices de bijoux et tatoueur.euses.

L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011

Métro -> 3 : Parmentier (Paris) (133m)

Bus -> 204696 : Parmentier (Paris) (133m)

Vélib -> Parmentier – Fontaine au Roi (169.36m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.alimentation-generale.net/events/peripheries-exposition-dj-set-popup programmation.alg@gmail.com https://shotgun.live/fr/events/peripheries-expositions-dj-set-popup

Périphéries : Exposition + Dj Set + Popup