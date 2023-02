Péripé’cirque : Am Stram Gram, 7 mars 2023, Bourg Bourg Cubzaguais Tourisme Bourg.

Péripé’cirque : Am Stram Gram

Salle de la Citadelle Bourg Gironde

2023-03-07 – 2023-03-07

Bourg

Gironde

Bourg

5 5 EUR Cie Née d’un doute (En équilibre)

Mardi 07 mars à 18h30 et mercredi 08 mars à 10h.

Durée : 35mn – dès 4 ans.

Cie née d’un doute » width= »1024″ height= »683″

« … Un jeu qui se trame, bourre et bourre et ratatam ! »

À l’aide d’une célèbre comptine revisitée, le duo de la Cie Née d’un doute, avec toute leur douceur et générosité, nous convient à un moment de jeu. Un jeu à construire et déconstruire, à gagner et à perdre, pour se tromper et réessayer, pour être dans son coin et ensemble, pour avoir peur et pour rire.

Cette compagnie porte également cette saison la Circavalcade connectée au parcours Tout un cirque !* en compagnies de treize classes de GS-CP-CE1 de Haute-Gironde. Ce parcours est dans le cadre du CoTEAC les Traversées imaginaires.

De et avec Camille Fauchier et Laëtitia Devel.

CLAP

©-RAS-Production

Bourg

dernière mise à jour : 2023-02-18 par Bourg Cubzaguais Tourisme