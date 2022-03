“Péril sur l’Exposition Universelle” : Escape Game au fort de Condé Chivres-Val Chivres-Val Catégories d’évènement: Aisne

2022-04-15 – 2022-04-15

Chivres-Val Aisne

NOUVEAUTÉ 2022 !

Péril sur l’Exposition Universelle

Eté 1900 : l’Exposition Universelle et la 2ème Olympiade de l’aire moderne battent leur plein à Paris. L’évènement doit être la cible d’anarchistes infiltrés au sein du 67e régiment d’infanterie cantonné au Fort de Condé. Ils préparent une série d’attentats pour venger l’exécution de leurs camarades et lutter contre les « Lois Scélérates »… Vous avez été missionnés pour tenter d’empêcher ces attentats, y arriverez-vous ? NOUVEAUTÉ 2022 !

fortdeconde@cc-valdeaisne.fr +33 3 23 54 40 00 http://www.fortdeconde.com/

