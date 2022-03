Perikoptô, compagnie la Débordante Salle des Combes, 3 avril 2022, Angles-sur-l'Anglin.

Perikoptô, compagnie la Débordante

Salle des Combes, le dimanche 3 avril à 18:00

Julia Dantec est une mère de famille sans histoire. Un mardi d’avril, elle bascule dans ce qui semble être de la folie et commet un acte dramatique et incompréhensible dans une agence Pôle Emploi. Philippe Dorgeval est un homme politique qui a gravi tous les échelons jusqu’à devenir le plus jeune premier ministre de l’histoire de la 5ème République. Rattrapé par les différentes affaires qui ont marquées son parcours, il va tout faire pour que le cas de Julia Dantec n’enflamme pas le pays dont il a la charge. Le jeu de miroir entre ces deux personnages, nous permettra de dessiner le contour d’un pays au bord de la rupture sociale et écologique, et de poser une question que nous voudrions centrale : comment en sommes-nous arrivés là ?

Participation libre

PERIKOPTÔ tragédie pour quatre comédien.ne.s et un soulèvement

Salle des Combes 14 Rue des Frères 86260 Angles-sur l’Anglin Angles-sur-l’Anglin Les Certeaux Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T18:00:00 2022-04-03T19:00:00