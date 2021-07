Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Périgueux sous les étoiles Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Périgueux sous les étoiles Périgueux, 16 août 2021-16 août 2021, Périgueux. Périgueux sous les étoiles 2021-08-16 21:45:00 – 2021-08-16 Rue Turenne Château Barrière

Périgueux Dordogne Lundi 16 août Rendez-vous dans des sites insolites et de charme à la tombée de la nuit sur le thème du voyage. Evocation illustrée des lieux ponctuée de récits de grands voyageurs qui ont traversé Périgueux.

Spectacle de feu inspiré des légendes celtiques : jeux de torches, danses féériques sur des musiques et des chants d’inspiration orientale, avec la compagnie l’Arche en Sel. Réservation conseillée, place limitées. Port du masque obligatoire dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Étiquettes évènement : Autres Lieu Périgueux Adresse Rue Turenne Château Barrière Ville Périgueux lieuville 45.18213#0.71225