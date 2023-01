Nouveau cirque Zavatta Périgueux, 3 mars 2023 08:00, Périgueux.

3 – 12 mars Sur place https://www.nouveau-cirque-zavatta.com

Nouveau Cirque Zavatta à PERIGUEUX

Déjà 45 ans que l’enseigne ZAVATTA circule sur les routes de l’hexagone et cette année le NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA est encore fier de faire perdurer la tradition instaurée par le plus populaire des clowns français, Achille.

Ce nouveau spectacle 2023 c’est deux heures de spectacle inédit, d’émotions, de frissons, de sensations, de rires.

Deux heures de spectacle pour un moment unique de féerie.

Pour vous accueillir, le NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA c’est une façade illuminée par plus de 500 led multicolores, c’est un hall d’accueil de plus de 400 m² et un chapiteau moderne de 1000 places (sièges individuels) éclairé par plus de 100 projecteurs led robotisés.

Il est temps de retrouver les souvenirs d’enfance, l’odeur du pop-corn, de la barbe à papa, l’odeur de la piste ….

Le Nouveau Cirque Zavatta est impatient de vous retrouver sous son chapiteau pour un moment de plaisir et de joie partagé.

« Le cirque, ça sent la poudre de maquillage, la barbe à papa, ça sent la joie, l’insouciance et l’émerveillement. Le cirque, ça respire la vie. Ça respire la fête. Ça inspire l’amour. »

Les compliments (2003) de François Morel

Infos / reservations : www.nouveau-cirque-zavatta.com

07 80 36 02 81

PERIGUEUX – Parc des Expositions

Ven 3 mars : 19h30

Sam 4 mars : 15h & 18h

Dim 5 mars : 14h30 & 17h30

Mardi 7 mars : 18h & 20h

Mer 8 mars : 14h30 / 17h30

Ven 10 mars : 18h

Sam 11 mars : 15h & 18h

Dim 12 mars : 10h30 & 15h

Périgueux Périgueux 24000 Périgueux Dordogne

vendredi 3 mars – 08h00 à 08h30

vendredi 3 mars – 19h30 à 21h30

samedi 4 mars – 15h00 à 17h00

dimanche 5 mars – 15h00 à 17h00

mardi 7 mars – 19h00 à 21h00

mercredi 8 mars – 15h00 à 17h00

vendredi 10 mars – 19h00 à 21h00

samedi 11 mars – 15h00 à 17h00

dimanche 12 mars – 15h00 à 17h00