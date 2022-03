Périgueux fait son carnaval Périgueux, 20 mars 2022, Périgueux.

Périgueux fait son carnaval Périgueux

2022-03-20 – 2022-03-20

Périgueux Dordogne

Dimanche 20 mars

Place de la Clautre / de 14 h à 16 h 30

Des animations musicales : 14 h / 15 h 30 : boom des kids animée par Carole

15 h 45 / 16 h 30 : “Bambino style”, concert rock pour enfants

Mystérieuses coiffures

Des ateliers : Jeux en bois

Coin des doléances à remettre à Pétassou

Fabrication de masques en carton

Déambulation de la place de la Clautre vers le cours Tourny / de 16 h 30 à 17 h

Le public est invité à rejoindre Pétassou aux abords du Musée d’art et d’archéologie du Périgord en passant par la rue Limogeanne.

Déambulation du cours Tourny vers les quais / de 17 h 15 à 18 h

Départ de Pétassou et de son cortège vers les quais via la rue Saint-Front et l’avenue Daumesnil.

Sur les quais (boulevard Georges Saumande) / de 18 h 30 à 19 h 30

Animation musicale, jugement et crémation de Pétassou

Fête foraine parking Tourny du vendredi 18 mars à 15 h au dimanche 20 mars 21 h.

+33 5 53 02 82 16

Mairie de Périgueux

Périgueux

