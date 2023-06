Ville de Périgueux Périgueux, 12 juin 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Fondée il y a 2000 ans, Périgueux est une ville dont la visite aide à remonter le temps. L’Office de Tourisme vous propose le circuit antique, témoin de la magnificence de l’ancienne cité gallo-romaine avec la Tour de Vésone, la villa de Pompéius, les vestiges des arènes, et le circuit du quartier du Puy Saint-Front, ensemble remarquable d’édifices médiévaux et splendeurs de la Renaissance devant la cathédrale Saint-Front.

Arrêtez-vous aussi au Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, au musée gallo-romain Vesunna conçu par l’architecte Jean Nouvel. Imaginez l’enceinte médiévale dont il reste La Tour Mataguerre du XVème siècle. Flânez dans la ville Renaissance aux beaux hôtels particuliers. Enfin, profitez aujourd’hui de la gastronomie périgourdine dans les restaurants des places de la ville, du Festival Mimos début août et du Festival des Musiques de la Nouvelle Orléans..

Founded 2000 years ago, Périgueux is a city whose visit helps to go back in time. The Tourist Office proposes you the ancient circuit, witness of the magnificence of the ancient Gallo-Roman city with the Tower of Vésone, the villa of Pompeius, the vestiges of the arenas, and the circuit of the district of Puy Saint-Front, remarkable set of medieval buildings and splendours of the Renaissance in front of the Saint-Front cathedral.

Stop also at the Museum of Art and Archaeology of Perigord, the Gallo-Roman Vesunna Museum designed by the architect Jean Nouvel. Imagine the medieval enclosure of which remains the 15th century Mataguerre Tower. Stroll through the Renaissance town with its beautiful mansions. Finally, today, enjoy Périgord gastronomy in the restaurants in the town squares, the Mimos Festival at the beginning of August and the New Orleans Music Festival.

Fundada hace 2.000 años, Périgueux es una ciudad cuya visita permite retroceder en el tiempo. La Oficina de Turismo le propone el circuito de la antigüedad, en el que podrá contemplar la magnificencia de la antigua ciudad galo-romana con la Torre del Vesone, la villa de Pompeyo, los restos de la arena, y el circuito del barrio de Puy Saint-Front, un notable conjunto de edificios medievales y esplendores renacentistas frente a la catedral de Saint-Front.

Deténgase también en el Museo de Arte y Arqueología del Périgord, el museo galo-romano Vesunna, diseñado por el arquitecto Jean Nouvel. Imagina la muralla medieval de la que se conserva la Torre Mataguerre del siglo XV. Pasee por la ciudad renacentista con sus hermosas casas urbanas. Por último, disfrute de la gastronomía de la región del Périgord en los restaurantes de las plazas, del Festival de Mimos a principios de agosto y del Festival de Música de Nueva Orleans.

Die vor 2000 Jahren gegründete Stadt Périgueux ist eine Stadt, deren Besuch hilft, in der Zeit zurückzureisen. Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen den antiken Rundgang, der mit dem Vesonenturm, der Villa des Pompeius und den Überresten der Arena von der Pracht der alten gallorömischen Stadt zeugt, sowie den Rundgang durch das Viertel Puy Saint-Front, ein bemerkenswertes Ensemble aus mittelalterlichen Gebäuden und der Pracht der Renaissance vor der Kathedrale Saint-Front.

Machen Sie auch Halt im Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord und im gallo-römischen Museum Vesunna, das vom Architekten Jean Nouvel entworfen wurde. Stellen Sie sich die mittelalterliche Stadtmauer vor, von der noch La Tour Mataguerre aus dem 15. Jahrhundert erhalten ist. Bummeln Sie durch die Renaissance-Stadt mit ihren schönen Stadthäusern. Genießen Sie schließlich heute die Gastronomie des Périgord in den Restaurants auf den Plätzen der Stadt, das Festival Mimos Anfang August und das Festival der Musik aus New Orleans.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT de Périgueux