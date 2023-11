Un Noël féérique Périgueux, 2 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Un Noël féérique débarque à Périgueux le 2 décembre 2023 !

Au programme :

– Le marché de Noël du 2 décembre au 6 janvier. Ouvert du dimanche au jeudi de 10h à 19h, vendredi et samedi de 10h à 21h. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

– Les illuminations du 16 décembre au 6 janvier, rendez-vous place de la Clautre pour découvrir le les illuminations et le vidéo mapping de la cathédrale Saint-Front. Tous les soirs à 18h30 et 19h30.

– Un spectacle « installation de feu » par la Cie Carabosse : Vendredi 22 décembre à partir de 18h, rendez-vous au square Jean Jaurès

Et les célèbres marchés du Périgord :

– Le marché au gras de novembre à mi-mars place Saint Louis à Périgueux chaque mercredi et samedi matin de 8h à 12h

– Le marché aux truffes dans la maison du pâtissier les samedis matin de décembre à février.

2023-12-02 fin : 2024-01-06 . .

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A magical Christmas in Périgueux on December 2, 2023!

On the program:

– Christmas market from December 2 to January 6. Open Sunday to Thursday, 10am to 7pm, Friday and Saturday, 10am to 9pm. Closed on December 25 and January 1

– Illuminations From December 16 to January 6, come to Place de la Clautre to discover the illuminations and video mapping of Saint-Front Cathedral. Every evening at 6.30pm and 7.30pm.

– A « fire installation » show by Cie Carabosse: Friday, December 22, from 6 p.m., meet at Square Jean Jaurès

And the famous Périgord markets:

– Le marché au gras from November to mid-March at Place Saint Louis in Périgueux, every Wednesday and Saturday morning from 8am to 12pm

– The truffle market in the maison du pâtissier on Saturday mornings from December to February

El 2 de diciembre de 2023, Périgueux vivirá una Navidad mágica

En el programa:

– Mercado de Navidad del 2 de diciembre al 6 de enero. Abierto de domingo a jueves de 10:00 a 19:00 h, viernes y sábado de 10:00 a 21:00 h. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero

– Iluminaciones Del 16 de diciembre al 6 de enero, visite la plaza de la Clautre para descubrir las iluminaciones y el video mapping de la catedral de Saint-Front. Todas las tardes a las 18.30 y 19.30 h.

– Espectáculo « instalación de fuego » de la Cie Carabosse: viernes 22 de diciembre a partir de las 18.00 h, en la plaza Jean Jaurès

Y los famosos mercados del Périgord:

– El mercado de la grasa, de noviembre a mediados de marzo, en la plaza Saint Louis de Périgueux, todos los miércoles y sábados por la mañana de 8:00 a 12:00 h

– El mercado de la trufa en la maison du pâtissier, los sábados por la mañana de diciembre a febrero

Ein märchenhaftes Weihnachtsfest kommt am 2. Dezember 2023 nach Périgueux!

Auf dem Programm stehen:

– Der Weihnachtsmarkt vom 2. Dezember bis zum 6. Januar. Geöffnet von Sonntag bis Donnerstag von 10:00 bis 19:00 Uhr, Freitag und Samstag von 10:00 bis 21:00 Uhr. Geschlossen am 25. Dezember und am 1. Januar

– Les illuminations Vom 16. Dezember bis zum 6. Januar begeben Sie sich auf die Place de la Clautre, um die Beleuchtung und das Videomapping der Kathedrale Saint-Front zu entdecken. Jeden Abend um 18:30 und 19:30 Uhr.

– Eine Show « Feuerinstallation » der Cie Carabosse: Freitag, 22. Dezember, ab 18 Uhr, Treffpunkt Square Jean Jaurès

Und die berühmten Märkte des Périgord :

– Der Fettmarkt von November bis Mitte März auf dem Place Saint Louis in Périgueux jeden Mittwoch- und Samstagmorgen von 8 bis 12 Uhr

– Der Trüffelmarkt im Haus des Konditors samstags vormittags von Dezember bis Februar

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Communal de Périgueux