Journées Européennes du Patrimoine Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Pour sa 40e édition, les Journées européennes du patrimoine auront pour thèmes « le patrimoine vivant » et « le patrimoine du sport ». Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts. Ce rendez-vous populaire est l’occasion pour le public d’échanger avec les professionnels du patrimoine pour découvrir leurs savoirs et savoir-faire..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For its 40th edition, the European Heritage Days will focus on « living heritage » and « the heritage of sport ». These days offer the opportunity to visit monuments and sites that are often exceptionally open. This popular event is also an opportunity for the public to talk to heritage professionals and discover their knowledge and expertise.

En su 40ª edición, las Jornadas Europeas del Patrimonio se centrarán en el « patrimonio vivo » y « el patrimonio del deporte ». Estas jornadas brindan la oportunidad de visitar monumentos y yacimientos que suelen estar excepcionalmente abiertos. Este popular evento es una oportunidad para que el público hable con profesionales del patrimonio y descubra sus conocimientos y experiencia.

Die 40. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals steht unter den Themen « Lebendiges Kulturerbe » und « Sportliches Kulturerbe ». Diese Tage bieten die Gelegenheit, Denkmäler und Stätten zu besichtigen, die oftmals ausnahmsweise geöffnet sind. Diese beliebte Veranstaltung bietet den Besuchern die Gelegenheit, sich mit Fachleuten aus dem Bereich des Kulturerbes auszutauschen und deren Wissen und Können zu entdecken.

