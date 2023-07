Vintage Days Périgueux, 1 septembre 2023, Périgueux.

Du 1 au 3 septembre

Une plongée visuelle et sonore dans les années 30 à 70. Durant tout le week-end, la fièvre vintage s’empare de la ville. Commerçants, exposants et visiteurs sortent les costumes du placard. Les vieilles carrosseries envahissent la ville et paradent sur les boulevards, les militaires américains montent leur camp sur la place Bugeaud. AU programme : exposition, coiffure, tatouage, concours de danse ….

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A visual and aural plunge into the 30s and 70s. All weekend long, vintage fever takes hold of the town. Shopkeepers, exhibitors and visitors alike bring their costumes out of the closet. Old car bodies invade the town and parade down the boulevards, while American servicemen set up camp in Place Bugeaud. On the program: exhibitions, hairdressing, tattooing, dance competitions…

Un viaje visual y sonoro a los años 30 y 70. Durante todo el fin de semana, la fiebre vintage se apodera de la ciudad. Comerciantes, expositores y visitantes sacan a relucir sus disfraces. Las carrocerías de coches antiguos toman la ciudad y desfilan por los bulevares, mientras los militares estadounidenses acampan en la plaza Bugeaud. En el programa: exposición, peluquería, tatuaje, concurso de baile…

Ein visueller und akustischer Tauchgang in die 30er bis 70er Jahre. Während des gesamten Wochenendes ergreift das Vintage-Fieber die Stadt. Händler, Aussteller und Besucher holen die Anzüge aus dem Schrank. Alte Karosserien erobern die Stadt und paradieren auf den Boulevards, amerikanische Soldaten schlagen ihr Lager auf dem Place Bugeaud auf. AU Programm: Ausstellung, Frisuren, Tätowierungen, Tanzwettbewerbe …

