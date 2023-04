L’été au musée : « Le relief c’est mon fief » 22 Cours Tourny, 3 août 2023, Périgueux.

Jeudi 3 août de 14h à 15h30 : « Le relief c’est mon fief ». Découvre les bas-reliefs du Moyen Age qui ornent le cloître du musée et crées-en un en argile.

Tarifs : entrée + 2.50€ – réservation : 0553064070.

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 17:30:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, August 3, from 2 to 3:30 pm: « Relief is my fief ». Discover the bas-reliefs of the Middle Ages that adorn the cloister of the museum and create one in clay.

Prices: admission + 2.50? – reservation : 0553064070

Jueves 3 de agosto de 14:00 a 15:30: « El relieve es mi feudo ». Descubra los bajorrelieves de la Edad Media que adornan el claustro del museo y cree uno en arcilla.

Precio: entrada + 2,50? – 2,50, reserva: 0553064070

Donnerstag, 3. August, 14:00-15:30 Uhr: « Le relief c’est mon fief » (Das Relief ist mein Lehen). Entdecke die mittelalterlichen Basreliefs, die den Kreuzgang des Museums schmücken, und gestalte ein eigenes aus Ton.

Preise: Eintritt + 2,50 ? – reservierung: 0553064070

Mise à jour le 2023-02-22 par OT de Périgueux