L’été au musée : « Chouette… des hiéroglyphes » 22 Cours Tourny, 31 juillet 2023, Périgueux.

Jeudi 27 juillet de 14h à 15h30 : « Chouette… des hiéroglyphes ». Viens observer l’exposition d’objets égyptiens et écris ton prénom en hiéroglyphes sur un tesson de céramique.

Tarifs : entrée + 2.50# – réservation : 0553064070.

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 17:30:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, July 27 from 2 to 3:30 pm: « Owl… hieroglyphs ». Come and observe the exhibition of Egyptian objects and write your name in hieroglyphics on a ceramic shard.

Prices : entrance + 2.50# – reservation : 0553064070

Jueves 27 de julio de 14.00 a 15.30 h: « Jeroglíficos ». Venga a observar la exposición de objetos egipcios y escriba su nombre en jeroglífico sobre un fragmento de cerámica.

Precios: entrada + 2,50# – reserva: 0553064070

Donnerstag, 27. Juli, 14.00-15.30 Uhr: « Eule… Hieroglyphen ». Schau dir die Ausstellung ägyptischer Objekte an und schreibe deinen Vornamen in Hieroglyphen auf eine Keramikscherbe.

Preise: Eintritt + 2.50# – Reservierung: 0553064070

Mise à jour le 2023-02-22 par OT de Périgueux