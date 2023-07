Périgueux sous les étoiles Périgueux, 27 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Le service Ville d’art et d’histoire de Périgueux a invité la Compagnie Akouma à venir déambuler au travers de la ville, en imaginant trois parcours pour découvrir le riche patrimoine pétrocorien !

Au détour des rues, dans un scénario burlesque, au rythme des percussions, vous suivrez sept personnages clownesques qui vous inviteront à vous arrêter avec eux et à porter un regard neuf sur l’environnement qu’ils illumineront de leurs feux, jusqu’à rejoindre un lieu propice à un final étincelant !

Les lieux de départ :

– 27 juillet : départ de la Place de l’Ancien Hôtel de Ville

– 3 août : départ du Château Barrière

– 10 août : départ de l’Esplanade du Souvenir..

2023-07-27 fin : 2023-07-27

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Périgueux?s Ville d?art et d?histoire (City of Art and History) department has invited Compagnie Akouma to take a stroll through the city, imagining three routes to discover the rich heritage of Périgueux!

In a burlesque scenario, to the rhythm of percussion instruments, you’ll follow seven clown-like characters as they invite you to stop and take a fresh look at the environment they illuminate with their lights, until they reach a spot for a sparkling finale!

Departure points :

– july 27: departure from Place de l?Ancien Hôtel de Ville

– august 3: Departure from Château Barrière

– august 10: departure from Esplanade du Souvenir.

El departamento de Arte e Historia de la Ciudad de Périgueux ha invitado a la Compagnie Akouma a pasear por la ciudad, ideando tres recorridos para descubrir el rico patrimonio de Périgueux

En un escenario burlesco, al ritmo de los instrumentos de percusión, siete personajes payasos le invitarán a detenerse y a observar de nuevo el entorno que iluminan con sus luces, hasta llegar a un lugar que será el escenario de un brillante final

Puntos de salida :

– 27 de julio: salida de la Place de l’Ancien Hôtel de Ville

– 3 de agosto: desde el Château Barrière

– 10 de agosto: desde la Esplanade du Souvenir.

Der Service Ville d’art et d’histoire de Périgueux hat die Compagnie Akouma eingeladen, durch die Stadt zu wandern und sich drei Wege auszudenken, um das reiche petrocorianische Erbe zu entdecken!

In einem burlesken Szenario und im Rhythmus der Perkussion folgen Sie sieben clownesken Figuren, die Sie einladen, mit ihnen innezuhalten und einen neuen Blick auf die Umgebung zu werfen, die sie mit ihren Feuern beleuchten, bis Sie einen Ort erreichen, der für ein funkelndes Finale geeignet ist!

Die Abfahrtsorte :

– 27. Juli: Start am Place de l’Ancien Hôtel de Ville (Platz des alten Rathauses)

– 3. August: Start am Château Barrière

– 10. August: Start an der Esplanade du Souvenir.

