L’été au musée : « Voyage en Océanie » 22 Cours Tourny, 24 juillet 2023, Périgueux.

Lundi 24 juillet : « Voyage en Océanie ». Découvre les objets océaniens du musée et réalise un bras tatoué en argile.

Tarifs : entrée + 2.50€ – réservation : 0553064070.

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 17:30:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Monday July 24: « Journey to Oceania ». Discover the oceanic objects of the museum and make a tattooed arm in clay.

Prices: admission + 2.50? – reservation : 0553064070

Lunes 24 de julio: « Viaje a Oceanía ». Descubra los objetos oceánicos del museo y confeccione un brazo tatuado con arcilla.

Precios: entrada + 2,50? – 2,50, reserva: 0553064070

Montag, 24. Juli: « Reise nach Ozeanien ». Entdecke die ozeanischen Objekte des Museums und stelle einen tätowierten Arm aus Ton her.

Tarife: Eintritt + 2.50? – reservierung: 0553064070

Mise à jour le 2023-02-22 par OT de Périgueux