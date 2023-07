Concert – Jérémy Dupouy & Jasmine Elise Périgueux, 22 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Concert de guitares et harmonies vocales pour revisiter des standards de la musique folk.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Concert of guitars and vocal harmonies to revisit folk music standards

Un concierto de guitarras y armonías vocales revisitando estándares de la música folk

Gitarrenkonzert und Gesangsharmonien, um Folkstandards neu zu beleben

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Communal de Périgueux