Les Nuits Gourmandes Périgueux, 19 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Le rendez-vous incontournable de l’été est de retour. Les nuits gourmandes ce sont de grandes tablées pour déguster les produits locaux des producteurs, profiter de concerts et passer un moment convivial et festif !.

2023-07-19 fin : 2023-08-23 23:30:00. .

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This summer’s not-to-be-missed event is back. Gourmet Nights are a great opportunity to taste local produce, enjoy live music and spend a convivial and festive moment!

Vuelve la cita ineludible de este verano. Las Nuits Gourmandes son una excelente manera de degustar productos locales, disfrutar de música en directo y pasarlo en grande

Der unumgängliche Termin im Sommer ist wieder da. Die Gourmetnächte sind große Tafeln, an denen Sie die lokalen Produkte der Erzeuger probieren, von Konzerten profitieren und einen geselligen und festlichen Moment verbringen können!

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Communal de Périgueux