L’été au musée : « A tes crayons » 22 Cours Tourny, 17 juillet 2023, Périgueux.

Lundi 17 juillet de 14h à 15h30 : « A tes crayons ». Découvre le travail d’Emma Reyes et réalise un animal avec des jeux graphiques.

Tarifs : entrée + 2.50€ – réservation : 0553064070.

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 17:30:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Monday, July 17 from 2 to 3:30 pm: « To your pencils ». Discover the work of Emma Reyes and create an animal with graphic games.

Prices: admission + 2.50? – reservation: 0553064070

Lunes 17 de julio de 14:00 a 15:30: « Coge tus lápices ». Descubre la obra de Emma Reyes y crea un animal con juegos gráficos.

Precios: entrada + 2,50? – 2,50, reserva: 0553064070

Montag, 17. Juli, 14.00-15.30 Uhr: « An die Stifte ». Entdecke die Arbeit von Emma Reyes und male ein Tier mit grafischen Spielen.

Tarife: Eintritt + 2.50? – reservierung: 0553064070

Mise à jour le 2023-02-22 par OT de Périgueux