MIMOS : XL – Générik Vapeur et Xarxa Theatre Périgueux, 4 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

MIMOS souffle ses 40 bougies ! C’est l’occasion de faire les 400 coups avec Xarxa

Theatre et Générik Vapeur qui fêtent aussi leurs 40 ans. Le mardi 4 juillet, nos trois

équipes donnent rendez-vous au public, sur la rive droite des bords de l’Isle pour

un spectacle anniversaire historique.

Une grande déambulation où danse, mime, feu et musique live transformeront la

rue en une grande fête : vertige, exaltation et transe !.

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



MIMOS celebrates its 40th birthday! It’s the perfect occasion to celebrate with Xarxa

Theatre and Générik Vapeur, who are also celebrating their 40th anniversary. On Tuesday July 4, our three

on the right bank of the Isle for a historic anniversary show

a historic anniversary show.

A grand promenade featuring dance, mime, fire and live music will transform the street

the streets into a vertiginous, exhilarating trance!

¡MIMOS celebra su 40 cumpleaños! Es la ocasión perfecta para entrar en ambiente con Xarxa

Y Générik Vapeur, que también celebran su 40 aniversario. El martes 4 de julio, nuestros tres

público en la orilla derecha de la Isla para un espectáculo histórico de aniversario

un espectáculo histórico de aniversario.

Un gran espectáculo ambulante en el que la danza, el mimo, el fuego y la música en directo transformarán la calle en una gran fiesta

¡las calles en una fiesta de vértigo, euforia y trance!

MIMOS bläst 40 Kerzen aus! Das ist eine gute Gelegenheit, um mit Xarxa

Theatre und Générik Vapeur, die ebenfalls ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Am Dienstag, den 4. Juli, werden unsere drei

teams das Publikum am rechten Ufer der Isle zu einem Treffen ein

eine historische Jubiläumsshow.

Eine große Wanderung, bei der Tanz, Pantomime, Feuer und Live-Musik die Straßen in ein Meer von Musik verwandeln

straße in ein großes Fest verwandeln: Schwindel, Begeisterung und Trance!

