Le Rocher de l’Arsault et ses mystères Allées de Tourny, 3 juin 2023, Périgueux.

Samedi 6 Juin

Le Rocher de l’Arsault et ses mystères

Le faubourg de l’Arsault en bordure de l’Isle est dotée d’une riche histoire depuis l’époque médiévale : poste de guet surplombant la rivière, hôpital, , chapelle, abri de reclus sur le chemin des pèlerins, théâtre de scènes dramatiques. Des tanneries au 19ème siècle sont citées dans un roman d’ Eugène Le Roy.

Accès privés inédits.

Rendez-vous : Belvédère des allées de Tourny (devant le Monument aux Morts)

Chaussures plates conseillées

Animaux non admis.

Tarif unique : 8€

Sur réservation au 06 75 87 02 48…

Allées de Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday June 6th

The Rock of Arsault and its mysteries

The suburb of Arsault on the banks of the Isle has a rich history dating back to medieval times: a lookout post overlooking the river, a hospital, a chapel, a recluse’s shelter on the pilgrims’ way, a theater of dramatic scenes. Tanneries in the 19th century are mentioned in a novel by Eugène Le Roy.

Unpublished private access.

Meeting point : Belvedere of the Allées de Tourny (in front of the Monument aux Morts)

Flat shoes recommended

Animals not allowed.

Single price: 8?

On reservation at 06 75 87 02 48.

Sábado 6 de junio

La roca de Arsault y sus misterios

El barrio de Arsault, a orillas del Islote, tiene una rica historia que se remonta a la época medieval: un puesto de vigía que domina el río, un hospital, una capilla, un refugio de reclusos en la ruta de los peregrinos y un teatro de escenas dramáticas. Las curtidurías del siglo XIX se mencionan en una novela de Eugène Le Roy.

Acceso privado inédito.

Punto de encuentro: Belvedere en las Allées de Tourny (frente al Monument aux Morts)

Se recomienda calzado plano

No se admiten animales.

Precio único: 8?

Previa reserva al 06 75 87 02 48.

Samstag, 6. Juni

Der Arsault-Felsen und seine Geheimnisse

Der Vorort Arsault am Ufer der Isle hat seit dem Mittelalter eine reiche Geschichte: Wachtposten über dem Fluss, Krankenhaus, Kapelle, Unterschlupf für Einsiedler auf dem Pilgerweg, Schauplatz dramatischer Szenen. Jahrhundert werden Gerbereien in einem Roman von Eugène Le Roy erwähnt.

Noch nie dagewesene private Zugänge.

Treffpunkt: Belvédère des allées de Tourny (vor dem Monument aux Morts)

Flache Schuhe werden empfohlen

Haustiere sind nicht erlaubt.

Einzeltarif: 8 ?

Reservierung erforderlich unter 06 75 87 02 48…

