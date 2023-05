Visite guidée Périgueux – Renaissance Société et Architecture 9 Bis Place du Coderc, 28 mai 2023, Périgueux.

Partez à la découverte de la Renaissance dans le centre-ville historique de Périgueux ! L’histoire des bâtiments et leur architecture témoignent de l’apogée de la ville à cette époque. Nombre d’hôtels gardent la trace des remaniements des façades par les familles aisées périgourdines.

Cette richesse se laisse apprécier à travers les portes sculptées ou les somptueux escaliers un peu cachés. Au-delà de ces façades, la visite permet d’en apprendre plus sur Périgueux et la société durant cette courte période Renaissance..

9 Bis Place du Coderc Office de tourisme Destination Périgueux

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the Renaissance in the historic city center of Périgueux! The history of the buildings and their architecture testify to the apogee of the city at that time. Many hotels keep the trace of the remodeling of the facades by the wealthy families of Périgueux.

This richness can be appreciated through the sculpted doors or the sumptuous staircases that are a little hidden. Beyond these facades, the visit allows to learn more about Périgueux and the society during this short Renaissance period.

Descubra el Renacimiento en el centro histórico de Périgueux La historia de los edificios y su arquitectura son testigos del apogeo de la ciudad en aquella época. Muchos de los hoteles son testigos de la remodelación de sus fachadas por las familias ricas de Périgourdine.

Esta riqueza se aprecia a través de las puertas esculpidas o de las suntuosas escaleras, algo ocultas. Más allá de estas fachadas, la visita permite conocer mejor Périgueux y la sociedad durante este breve periodo renacentista.

Gehen Sie im historischen Stadtzentrum von Périgueux auf Entdeckungsreise durch die Renaissance! Die Geschichte der Gebäude und ihre Architektur zeugen von der Blütezeit der Stadt in dieser Epoche. Viele Hotels zeigen noch die Spuren der Umgestaltung der Fassaden durch die wohlhabenden Familien der Périgordiner.

Dieser Reichtum lässt sich durch die geschnitzten Türen oder die prächtigen, etwas versteckten Treppen erkennen. Neben den Fassaden kann man bei einem Besuch auch mehr über Périgueux und die Gesellschaft während der kurzen Zeit der Renaissance erfahren.

