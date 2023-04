Visite guidée Périgueux – 2000 ans d’Histoire Parc de Vésone Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux

Visite guidée Périgueux – 2000 ans d’Histoire Parc de Vésone, 27 mai 2023, Périgueux. Traversez les époques en compagnie de votre guide, à la découverte de Périgueux !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Parc de Vésone Rue Claude Bernard

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cross the ages with your guide, to discover Périgueux! Atraviese las épocas en compañía de su guía, ¡para descubrir Périgueux! Gehen Sie mit Ihrem Reiseführer durch die Epochen und entdecken Sie Périgueux! Mise à jour le 2023-02-28 par OT Communal de Périgueux

