Visite guidée Périgueux – La vie au Moyen-Âge dans le Puy Saint-Front 9 Bis Place du Coderc, 12 mai 2023, Périgueux.

Véritable bourg médiéval il a plusieurs siècles, le quartier historique et préservé de Puy Saint-Front s’offre à vous. Prenez un moment pour visiter un des derniers vestiges des remparts de la ville, avec un accès privilégié à la tour Mataguerre !

Comment était constitué le quartier, qui en était les protagonistes ? Par ses différentes places, l’histoire de son église et le développement du bourg, le Périgueux du Moyen Âge se laisse saisir et donne à rêver à tous les passionnés de cités fortifiées..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . EUR.

9 Bis Place du Coderc Office de tourisme Destination Périgueux

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A true medieval town several centuries ago, the historic and preserved district of Puy Saint-Front is yours to explore. Take a moment to visit one of the last vestiges of the city walls, with a privileged access to the Mataguerre tower!

How was the district constituted, who were the protagonists? Through its different squares, the history of its church and the development of the town, the Périgueux of the Middle Ages can be grasped and is a dream come true for all lovers of fortified cities.

Verdadera ciudad medieval hace varios siglos, el barrio histórico y preservado de Puy Saint-Front es suyo para explorar. Tómese un momento para visitar uno de los últimos vestigios de las murallas de la ciudad, ¡con acceso privilegiado a la torre Mataguerre!

¿Cómo se formó el barrio y quiénes fueron sus protagonistas? Con sus diferentes plazas, la historia de su iglesia y el desarrollo de la ciudad, el Périgueux de la Edad Media puede comprenderse y es un sueño hecho realidad para todos los amantes de las ciudades fortificadas.

Vor mehreren Jahrhunderten war Puy Saint-Front eine echte mittelalterliche Stadt, und heute liegt das historische und gut erhaltene Viertel vor Ihnen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um eines der letzten Überbleibsel der Stadtmauern zu besichtigen, mit privilegiertem Zugang zum Mataguerre-Turm!

Wie war das Viertel aufgebaut, wer waren die Protagonisten? Mit seinen verschiedenen Plätzen, der Geschichte seiner Kirche und der Entwicklung des Ortes lässt sich das Périgueux des Mittelalters erfassen und regt alle Liebhaber von befestigten Städten zum Träumen an.

Mise à jour le 2023-02-28 par OT Communal de Périgueux