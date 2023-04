Les jeudis du musée : 120 ans – Le courant orientaliste 22 Cours Tourny, 11 mai 2023, Périgueux.

jeudi 11 mai de 12h30 à 13h : 120 ans – Le courant orientaliste par C. Robert Brousse

entrée gratuite.

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 17:30:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



thursday, May 11 from 12:30 to 1:00 p.m.: 120 years – The Orientalist current by C. Robert Brousse

free admission

jueves 11 de mayo de 12.30 a 13.00: 120 años – El movimiento orientalista por C. Robert Brousse

entrada gratuita

donnerstag, 11. Mai von 12.30 bis 13 Uhr: 120 Jahre – Die orientalistische Strömung von C. Robert Brousse

freier Eintritt

