Visite guidée Périgueux – Époque gallo-romaine, de Vesunna à la Cité Parc de Vésone, 10 mai 2023, Périgueux.

La visite vous fait remonter plus de deux-milles ans auparavant !

D’abord habitée par le peuple gaulois des Pétrocores, Périgueux connu la fondation de la ville de Vesunna vers 16 av. J.-C. Située dans l’actuel quartier de la Cité, elle abritait de larges demeures, un vaste amphithéâtre et un temple de plus de 2 hectares, avant d’être encerclée d’une muraille au IVème siècle.

À travers les traces de ces édifices, votre guide se propose de vous expliquer l’importance de cette cité, ainsi que son rôle dans l’avenir de la ville..

Parc de Vésone Rue Claude Bernard

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The visit takes you back more than two thousand years!

First inhabited by the Gallic people of the Petrocores, Périgueux knew the foundation of the city of Vesunna around 16 BC. Located in the current district of the City, it sheltered large residences, a vast amphitheatre and a temple of more than 2 hectares, before being encircled by a wall in the 4th century.

Through the traces of these buildings, your guide will explain the importance of this city and its role in the future of the city.

La visita le hará retroceder más de dos mil años

Habitada en primer lugar por el pueblo galo de los Petrocores, Périgueux fue testigo de la fundación de la ciudad de Vesunna hacia el año 16 a.C. Situada en el actual barrio de la Cité, albergaba grandes residencias, un vasto anfiteatro y un templo de más de 2 hectáreas, antes de ser rodeada por una muralla en el siglo IV.

A través de las huellas de estos edificios, su guía le explicará la importancia de esta ciudad y su papel en el futuro de la ciudad.

Die Tour führt Sie mehr als zweitausend Jahre in die Vergangenheit!

Périgueux wurde zunächst von dem gallischen Volk der Petrocores bewohnt und erlebte um 16 v. Chr. die Gründung der Stadt Vesunna. Sie befand sich im heutigen Stadtteil La Cité und beherbergte große Wohnhäuser, ein riesiges Amphitheater und einen über 2 Hektar großen Tempel, bevor sie im 4.

Anhand der Spuren dieser Gebäude wird Ihnen Ihr Reiseleiter die Bedeutung der Stadt und ihre Rolle für die Zukunft der Stadt erläutern.

