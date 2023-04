Les jeudis du musée : 120 ans – Musique orientale en partenariat avec le Sans réserve 22 Cours Tourny Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Les jeudis du musée : 120 ans – Musique orientale en partenariat avec le Sans réserve 22 Cours Tourny, 4 mai 2023, Périgueux. jeudi 4 mai de 12h30 à 13h : 120 ans – Musée-Musique : Musique orientale en partenariat avec le Sans réserve

entrée gratuite.

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 17:30:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



thursday, May 4, 12:30 to 1:00 p.m.: 120 years – Musée-Musique: Oriental music in partnership with the Sans réserve

free admission jueves 4 de mayo de 12.30 a 13.00 h : 120 años – Musée-Musique : música oriental en colaboración con el Sans réserve

entrada gratuita donnerstag, 4. Mai von 12:30 bis 13:00 Uhr: 120 Jahre – Museum-Musik: Orientalische Musik in Partnerschaft mit dem Sans réserve

freier Eintritt Mise à jour le 2023-02-01 par OT de Périgueux

