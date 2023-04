Poudres aux yeux 8 Place Faidherbe, 15 avril 2023, Périgueux.

Samedi 15 avril

Poudres aux yeux Danse Cie de Sûr Saut

« Et tu te retrouves, hagard, allongé dans la léthargie de ton Siècle, amputé à ne pouvoir rêver de rien. Perdu ici tu consommes, remplis le vide de ton existence par un recours à l’acquisition. Tu t’entoures d’objets par lesquels tu te construis une identité que tu savoures comme unique. Cette identité n’est pourtant que le produit d’un travail à la chaîne. Ce que tu crois être le déploiement de ta subjectivité n’est que la résultante de référents identitaires et standardisés. Tu n’es que le produit de la manufacture et du bureau d’études. Du consommable. Et tu as été jeté là-dedans. Perclus. Vidé. ».

8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, April 15th

Poudres aux yeux Dance Cie de Sûr Saut

« And you find yourself, haggard, lying in the lethargy of your Century, amputated, unable to dream of anything. Lost here you consume, fill the emptiness of your existence by a recourse to acquisition. You surround yourself with objects through which you build an identity that you savor as unique. This identity is however only the product of an assembly line work. What you believe to be the deployment of your subjectivity is only the result of standardized identity referents. You are only the product of the factory and the design office. A consumable. And you’ve been thrown in there. Locked in. Gutted. »

Sábado 15 de abril

Poudres aux yeux Danza Cie de Sûr Saut

« Y te encuentras, ojeroso, tumbado en el letargo de tu Siglo, amputado, incapaz de soñar con nada. Perdido aquí, consumes, llenas el vacío de tu existencia recurriendo a la adquisición. Te rodeas de objetos a través de los cuales construyes una identidad que saboreas como única. Sin embargo, esta identidad no es más que el producto de una cadena de montaje. Lo que crees que es el despliegue de tu subjetividad no es más que el resultado de referencias identitarias estandarizadas. Sólo eres el producto de la fábrica y la oficina de diseño. Un consumible. Y te han arrojado ahí. Enterrado. Destripado »

Samstag, 15. April

Poudres aux yeux Tanz Cie de Sûr Saut

« Und du findest dich wieder, hager, liegend in der Lethargie deines Jahrhunderts, amputiert, um von nichts träumen zu können. Du bist hier verloren, konsumierst, füllst die Leere deiner Existenz durch den Rückgriff auf Anschaffungen. Du umgibst dich mit Gegenständen, mit denen du dir eine Identität aufbaust, die du als einzigartig genießt. Diese Identität ist jedoch nur das Produkt einer Fließbandarbeit. Das, was du für die Entfaltung deiner Subjektivität hältst, ist nur das Ergebnis standardisierter Identitätsreferenzen. Du bist nur ein Produkt aus der Fabrik und dem Konstruktionsbüro. Verbrauchsmaterial. Und du wurdest da hineingeworfen. Durchdrungen. Ausgehöhlt. »

