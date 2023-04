Exposition – Agatha Christie en quête d’archéologie 20 Rue du 26ème R.I., 8 mars 2023, Périgueux.

Venez découvrir l’exposition « Agatha Christie en quête d’archéologie » !

Mondialement connue pour les enquêtes policières sorties de son imagination, Agatha Christie était aussi une aventurière éprise du Moyen-Orient ! La « Reine du crime » était présente aux côtés de son second époux, l’archéologue Max Mallowan, lors des missions qu’il dirigea annuellement en Syrie et en Irak entre 1931 et 1938, puis entre 1949 et 1957.

Tout en poursuivant son travail de romancière, toujours accompagnée de sa fidèle machine à écrire, Agatha Christie devint membre à part entière de l’équipe des archéologues en réalisant dessins, photographies, films, nettoyage et remontage des objets découverts…

L’exposition est consacrée à cet aspect moins connu de la vie de la célèbre autrice, et prend source dans les textes, descriptifs ou romancés, les photographies et les films réalisés par Agatha Christie..

2023-03-08 à ; fin : 2023-12-31

20 Rue du 26ème R.I. Vesunna, site-musée gallo-romain

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the exhibition « Agatha Christie in search of archaeology »!

World famous for the detective stories that came out of her imagination, Agatha Christie was also an adventurer in love with the Middle East! The « Queen of Crime » was present at the side of her second husband, the archaeologist Max Mallowan, during the missions that he led annually in Syria and Iraq between 1931 and 1938, then between 1949 and 1957.

While continuing her work as a novelist, always accompanied by her faithful typewriter, Agatha Christie became a full-fledged member of the archaeologists? team, making drawings, photographs, films, cleaning and reassembling the objects discovered?

The exhibition is dedicated to this lesser known aspect of the life of the famous author, and is based on the texts, both descriptive and fictional, photographs and films made by Agatha Christie.

Venga a descubrir la exposición « Agatha Christie en busca de la arqueología »

Conocida en todo el mundo por las novelas policíacas que salían de su imaginación, Agatha Christie fue también una aventurera apasionada por Oriente Próximo La « Reina del Crimen » estuvo presente al lado de su segundo marido, el arqueólogo Max Mallowan, durante las misiones que éste dirigió anualmente en Siria e Irak entre 1931 y 1938, y después entre 1949 y 1957.

Al tiempo que continuaba con su trabajo de novelista, siempre acompañada de su fiel máquina de escribir, Agatha Christie se convirtió en miembro de pleno derecho del equipo de arqueólogos, realizando dibujos, fotografías, películas, limpiando y volviendo a montar los objetos descubiertos?

La exposición está dedicada a este aspecto menos conocido de la vida de la célebre autora, y se basa en los textos, tanto descriptivos como de ficción, las fotografías y las películas realizadas por Agatha Christie.

Besuchen Sie die Ausstellung « Agatha Christie auf der Suche nach Archäologie »!

Agatha Christie, die für ihre Kriminalfälle weltberühmt ist, war auch eine Abenteurerin, die den Nahen Osten liebte Die « Queen of Crime » war an der Seite ihres zweiten Ehemanns, des Archäologen Max Mallowan, auf dessen jährlichen Missionen nach Syrien und in den Irak zwischen 1931 und 1938 sowie zwischen 1949 und 1957 anwesend.

Agatha Christie setzte ihre Arbeit als Romanautorin fort, immer begleitet von ihrer treuen Schreibmaschine, und wurde gleichzeitig vollwertiges Mitglied des Archäologenteams

Die Ausstellung widmet sich diesem weniger bekannten Aspekt des Lebens der berühmten Schriftstellerin und geht von Agatha Christies beschreibenden und romantisierenden Texten, Fotografien und Filmen aus.

