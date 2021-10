Périgueux/Coulounieix-Chamiers : voie royale, limites de juridictions et droits de passage Coulounieix-Chamiers, 4 novembre 2021, Coulounieix-Chamiers.

Périgueux/Coulounieix-Chamiers : voie royale, limites de juridictions et droits de passage 2021-11-04 – 2021-11-04

Coulounieix-Chamiers Dordogne Coulounieix-Chamiers

Jeudi 4 novembre à 14h30

Histoire et évocation des bornes repaires dans le patrimoine historique et archéologique dont celle de Saint-Augûtre qui se trouve au Musée d’art et d’archéologie du Périgord et qui doit son nom d’une chapelle enfouie.

Avec Thierry Baritaud, ingénieur du patrimoine à l’UDAP de la Dordogne.

Gratuit

Sur réservation au 06 16 79 03 97 / vah@perigueux.fr

Pass sanitaire et port du masque exigés

Rdv « Au pont de la Cité », 1 avenue De Gaulle (Coulounieix-Chamiers)

Credit collection particuliere

