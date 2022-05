Festival Culturissimo : Thibault de Montalembert à Périgueux Centre départemental de la communication Joséphine Baker Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Festival Culturissimo : Thibault de Montalembert à Périgueux Centre départemental de la communication Joséphine Baker, 23 mai 2022 20:00, Périgueux. Lundi 23 mai, 20h00 Sur place Invitations à retirer à l’accueil des Espaces Culturels E.Leclerc Trélissac et Marbot. Dans le cadre du Festival Culturissimo, le Centre départemental de la Communication accueillera Thibault de Montalembert pour une lecture musicale des fleurs du mal de Charles Baudelaire. Thibault de Montalembert nous réjouit depuis 2015 dans son rôle de Mathias Barneville, agent artistique sans scrupules de la série Dix pour cent. Ancien du cours Florent (où il a eu pour professeur Francis Huster) et de la Comédie-Française, aussi à l’aise à l’écran que sur les planches, Thibault de Montalembert s’est illustré dans L’Amoureuse de Jacques Doillon, Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) d’Arnaud Desplechin, Jalouse des frères Foenkinos, Chocolat de Roschdy Zem… Infatigable, il est aussi doubleur – Docteur House, c’est lui ! –, metteur en scène et écrivain, auteur d’Et le verbe se fait chair (L’Observatoire, 2018). Fidèle de Culturissimo, cet amoureux des mots vient rendre hommage à Charles Baudelaire sur les arpèges du pianiste virtuose Karol Beffa. Dans ses sublimes Fleurs du mal, celui qui compte parmi les plus grands poètes français exprime son Spleen, mais nous conte aussi La Beauté et nous fait planer sur les ailes de L’Albatros. Une Invitation au voyage à ne pas manquer ! Centre départemental de la communication Joséphine Baker Cours Saint-Georges, Périgueux 24000 24000 Périgueux Dordogne lundi 23 mai – 20h00 à 21h30

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Centre départemental de la communication Joséphine Baker Adresse Cours Saint-Georges, Périgueux 24000 Ville Périgueux lieuville Centre départemental de la communication Joséphine Baker Périgueux Departement Dordogne

Centre départemental de la communication Joséphine Baker Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Festival Culturissimo : Thibault de Montalembert à Périgueux Centre départemental de la communication Joséphine Baker 2022-05-23 was last modified: by Festival Culturissimo : Thibault de Montalembert à Périgueux Centre départemental de la communication Joséphine Baker Centre départemental de la communication Joséphine Baker 23 mai 2022 20:00 Centre départemental de la communication Joséphine Baker Périgueux Périgueux

Périgueux Dordogne