Théâtre Le Paradis : Un retour de fruit rouges caramélisés Périgueux, vendredi 2 février 2024.

Théâtre Le Paradis : Un retour de fruit rouges caramélisés Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02 21:00:00

Vendredi 2 février et Samedi 3 février

Un retour de fruit rouges caramélisés

Cette pièce de théâtre raconte un moment de vie, une soirée entre trois ami.e.s, une incompréhension du monde qui nous entoure, une révolte intérieure, un amour impossible, et tant d’autres choses encore qui enrichissent nos vies. C’est une bande de trois très soudée, qui a grandi ensemble, un frère, sa petite sœur et leur amie. Arthur, Alice et Louise. Petits, ils étaient à l’ école ensemble : école élémentaire, primaire, collège, lycée, études supérieures, collocation et fêtes étudiantes. Ensuite, et c’est là que tout à commencé, à commencé à ne plus aller… à ne plus continuer.

Cie Bois et Charbon

Distribution : Interprétation : Frédéric Klein -Guitares : Hubert Sciota

Durée : 1h

Tarif : 10,00 € | Tarif réduit : 8,00 €

Renseignements et réservation indispensable : 05 53 35 20 93

Vendredi 2 février et Samedi 3 février

Un retour de fruit rouges caramélisés

Cette pièce de théâtre raconte un moment de vie, une soirée entre trois ami.e.s, une incompréhension du monde qui nous entoure, une révolte intérieure, un amour impossible, et tant d’autres choses encore qui enrichissent nos vies. C’est une bande de trois très soudée, qui a grandi ensemble, un frère, sa petite sœur et leur amie. Arthur, Alice et Louise. Petits, ils étaient à l’ école ensemble : école élémentaire, primaire, collège, lycée, études supérieures, collocation et fêtes étudiantes. Ensuite, et c’est là que tout à commencé, à commencé à ne plus aller… à ne plus continuer.

Cie Bois et Charbon

Distribution : Interprétation : Frédéric Klein -Guitares : Hubert Sciota

Durée : 1h

Tarif : 10,00 € | Tarif réduit : 8,00 €

Renseignements et réservation indispensable : 05 53 35 20 93

EUR.

8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Theatre-etc@wanadoo.fr



L’événement Théâtre Le Paradis : Un retour de fruit rouges caramélisés Périgueux a été mis à jour le 2024-01-13 par OT Communal de Périgueux