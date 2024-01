Théâtre Le Paradis : Textes en liberté Périgueux, vendredi 26 janvier 2024.

Vendredi 26 Janvier

Textes en liberté

Place à la parole de poètes à la langue haute en couleurs, de Whitman à Lorca, des mots qui claquent, des images qui chantent au cœur de chacun, entrelacés avec les accords profonds des racines du blues.Un travail d’orfèvre sur les rythmes et les silences, concocté avec une grande complicité entre voix et guitares. Un moment suspendu au plus près des mots pour entendre résonner la liberté et la fraternité, le doux et le dur, dans une langue toujours surprenante.

Cie Bois et Charbon

Distribution : Interprétation : Frédéric Klein -Guitares : Hubert Sciota

Durée : 1h

Tarif : 10,00 € | Tarif réduit : 8,00 €

Renseignements et réservation indispensable : 05 53 35 20 93

8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Theatre-etc@wanadoo.fr



