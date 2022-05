Périgord Raid Aventure au Pays de Belvès, 7 juillet 2022, .

Périgord Raid Aventure au Pays de Belvès

2022-07-07 – 2022-07-10

Pré-inscription pour le Périgord Raid Aventure du 7 au 10 juillet à Pays-de-Belvès et environs, c’est maintenant! Annulé en 2020 puis 2021, c’est le grand retour de la 25ème édition du Périgord Raid Aventure!.

Réservé aux adolescents périgourdins de 14-16 ans, ce raid, qui mêle sport et culture est basé sur une fiction autour de l’histoire et du patrimoine et se déroule sur quatre jours. L’épreuve se déroule par équipe de trois (masculine, féminine ou mixte). Cette année, l’énigme à résoudre est celle de « la cité des 7 clochers », tout en participant à des épreuves de VTT, canoë, spéléologie, rollers, trottinette électrique, tir à l’arc, etc.

La participation est gratuite. La préinscription obligatoire se fait à l’adresse suivante : demarches.dordogne.fr/cd/perigord-raid-aventure. Renseignements au 05 53 02 02 92.

+33 5 53 02 02 92

