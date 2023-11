Cet évènement est passé DISCO FEVER L’ENTREPÔT Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

DISCO FEVER L'ENTREPÔT, 25 mai 2023, PERIGNY.

Tarif : 26.0 à 46.0 euros. Valable un an à partir de la date d'achat Réservation obligatoire par mail

Une soirée qui n'en finira pas de vous faire danser !
– La piste de danse du Fever
– 4 personnages hauts en couleur
– Un eplaylist des Bee Gees à Donna Summer

Le repas est animé par un quizz thème « disco » avec en clé un cadeau pour les 3 meilleurs joueurs !

MENU
Terrine de poissons aux légumes, crème citronnée
*Cuisse de volaille rôtie aux épices, moelleux de légumes et jus corsé
*Assiette gourmande (4 mignardises par personne)

L'ENTREPÔT PERIGNY
3 RUE AUGUSTIN FRESNEL
Charente-Maritime

